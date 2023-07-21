Игрок «Краснодара» Кривцов: любому хочется поиграть в Европе, и дело не в деньгах
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Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов признался в желании со временем попробовать себя за рубежом.
«Хочется поиграть, попробовать свои силы в Европе. Посмотрим, что будет дальше. Не хочу загадывать. В какой из топ-5 чемпионатов поехал бы с удовольствием? В любой. Каждому хочется поиграть в Европе. И дело не в деньгах, а в карьере. Чтобы было потом что вспомнить, рассказать», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
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