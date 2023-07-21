Агент турецкого защитника Бардакчи отреагировал на информацию об интересе «Зенита» и ЦСКА

Футбольный агент Угур Авадан, представляющий интересы защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи, отреагировал на слухи об интересе к турецкому футболисту со стороны московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита».
«Интерес к Абдулкериму со стороны ЦСКА и «Зенита»? Им интересуются многие команды, но их названия я раскрывать не могу. Всё станет ясно в течение нескольких дней», — приводит слова Авадана Sport24.
Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что ЦСКА и «Зенит» готовы приобрести центрального защитника «Галатасарая» за € 5 млн. О полученных предложениях по нескольким футболистам команды сообщал спортивный директор стамбульского клуба.
В прошлом сезоне 28-летний Бардакчи сыграл 33 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- 21 июля 2023
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