РФС объявил о вхождении турецкого арбитра Чакыра в состав ЭСК

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с турецким бывшим арбитром ФИФА и УЕФА Джюнейтом Чакыром.

46-летний судья, завершивший профессиональную карьеру в поле в прошлом году, войдёт в состав ЭСК при президенте РФС Александре Дюкове.

В обновлённый состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, помимо Джюнейта Чакыра, вошли руководитель департамента судейства Милорад Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей ФНЛ Николай Иванов, руководитель судейского комитета Павел Каманцев.

Чакыр работал на нескольких международных турнирах, в том числе чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. В 2021 году он вошёл в число лучших арбитров в истории по версии IFFHS.