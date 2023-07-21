Евгений Ловчев дал прогноз выступления «Ростова» в предстоящем сезоне

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился мнением о том, как «Ростов» проведёт сезон-2023/2024.

«Карпин выжал максимум в прошлом году, и, на мой взгляд, больше команда не сможет. Четвёртое место — это уже сверхрезультат для команды. В этом году больше внимания будет к Комличенко, к Глебову, к Уткину. Эти ребята играют на 90% своих возможностей и таланта.

Чтобы ждать большего, нужны деньги на усиление, на сильных иностранцев — потому что российские игроки разобраны. «Ростов» играл не просто в силу своих игроков, а в их сверхсилу, и в таком режиме, учитывая Кубок, ты все матчи не сыграешь. Мой прогноз — пятое-восьмое место», — написал Ловчев у себя в телеграм-канале.

Напомним, в прошлом сезоне «Ростов» занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 играх.