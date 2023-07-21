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Новым капитаном «Динамо» станет Бальбуэна. Он ранее приостанавливал контракт с клубом

Новым капитаном «Динамо» станет Бальбуэна. Он ранее приостанавливал контракт с клубом
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Новым капитаном московского «Динамо» станет парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна. Об этом сообщает телеграм-канал «Шинель Берии».

По информации источника, именно парагваец, вернувшийся в «Динамо» из аренды в «Коринтиансе» только перед началом этого сезона, станет основным капитаном бело-голубых в новом розыгрыше чемпионата России.

Напомним, 31-летний Бальбуэна играет за «Динамо» с июля 2021 года, однако в 2022 году парагвайский защитник воспользовался правом ФИФА и приостановил свой контракт с российским клубом. Прошлый сезон он провёл в бразильском «Коринтиансе». Обязанности капитана «Динамо» в это время исполнял полузащитник Даниил Фомин.

В сезоне-2022/2023 Бальбуэна сыграл 10 матчей за «Коринтианс», отметившись одним голом.

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