Что ждут болельщики от своих клубов? Итоги исследования «Чемпионата» к новому сезону РПЛ

«Чемпионат» провёл исследование среди читателей, следящих за РПЛ. Нашей целью было изучить настроения болельщиков каждого клуба перед стартом нового сезона и их ожидания от выступления любимой команды в новом розыгрыше РПЛ.

Фото: Ожидания болельщиков

Опрос включал в себя два вопроса:

– За какой клуб вы болеете?

– Ваши ожидания от выступления любимой команды в новом сезоне по шкале от 1 до 10. В этом случае 1 – это негативные настроения, ожидание худшего и полное разочарование тем, как клуб провёл межсезонье; 10 – воодушевление и вера в самое лучшее.

Делимся итогами опроса!

– Больше всего воодушевлены своей командой болельщики «Локомотива» – суммарно они оценили свои ожидания на 8,23 балла. На втором и третьем местах расположились «Зенит» (8,21) и «Спартак» (8,18).

– ЦСКА оказался всего на восьмом месте с показателем в 7,53 балла, что сильно ниже того, что ждут от своих команд болельщики «Краснодара», «Ростова», «Динамо» и даже «Ахмата».

– Меньше всего в своих командах уверены болельщики «Факела» и «Пари НН» – клубы набрали в рейтинге всего 6,5 и 6,49 балла соответственно.