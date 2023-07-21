Что ждут болельщики от своих клубов? Итоги исследования «Чемпионата» к новому сезону РПЛ

«Чемпионат» провёл исследование среди читателей, следящих за РПЛ. Нашей целью было изучить настроения болельщиков каждого клуба перед стартом нового сезона и их ожидания от выступления любимой команды в новом розыгрыше РПЛ.
Фото: Ожидания болельщиков
Опрос включал в себя два вопроса:
– За какой клуб вы болеете?
– Ваши ожидания от выступления любимой команды в новом сезоне по шкале от 1 до 10. В этом случае 1 – это негативные настроения, ожидание худшего и полное разочарование тем, как клуб провёл межсезонье; 10 – воодушевление и вера в самое лучшее.
Делимся итогами опроса!
– Больше всего воодушевлены своей командой болельщики «Локомотива» – суммарно они оценили свои ожидания на 8,23 балла. На втором и третьем местах расположились «Зенит» (8,21) и «Спартак» (8,18).
– ЦСКА оказался всего на восьмом месте с показателем в 7,53 балла, что сильно ниже того, что ждут от своих команд болельщики «Краснодара», «Ростова», «Динамо» и даже «Ахмата».
– Меньше всего в своих командах уверены болельщики «Факела» и «Пари НН» – клубы набрали в рейтинге всего 6,5 и 6,49 балла соответственно.
- 21 июля 2023
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