Евгений Ловчев: «Спартак» в последние годы пропускает очень много для претендента на титул
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Бывший футболист Евгений Ловчев дал оценку обороне московского «Спартака».
«Команда в последние годы пропускает очень много для претендента на титул — около 40 голов за 30 матчей. «Спартак» допускает много ошибок — бывают случаи совершенно безобразные, как тот, когда Дуарте перестал бежать за своим. Неуверенность обороны приводит и к ошибкам вратарей — скажем, Селихова в прошлом сезоне.
Много сетований на то, что потеряли Жиго и пошли проблемы. Но ведь и этот парень много ошибался — он был духовитым, хорош в атаке, но в обороне точно небезгрешен. Если оборону не укрепят, результат будет тем же — пропустят около 40 голов. Чтобы претендовать серьёзно на титул, нельзя пропускать больше 25 голов», — написал Ловчев у себя в телеграм-канале.
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