Губернатор Нижегородской области сообщил об уходе Равиля Измайлова из «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём официальном телеграм-канале сообщил об уходе Равиля Измайлова с поста генерального директора «Пари Нижний Новгород».
«Равиль Измайлов покидает «Пари НН». На посту генерального директора он проделал гигантскую работу. Менеджменту под его руководством удалось существенно улучшить финансовую и хозяйственную устойчивость клуба. Выросли доходы. Более того, клуб смог закрыть долги предшественников.
Уникальный кейс для нашего футбола – привлечение крупного титульного партнёра, что позволило существенно снизить нагрузку на бюджет региона.
Конечно, профессиональный клуб оценивают по игровым результатам – и под руководством Равиля они были достигнуты. Нам удалось выйти в РПЛ, закрепиться и, несмотря на форс-мажорные обстоятельства прошедшего сезона, сохранить место в элите.
Работа Равиля по достоинству оценена как болельщиками, так и профессиональным сообществом.
Но пришло время двигаться дальше. Искренне благодарен Равилю и его команде за работу! Это было здорово! Желаю удачи и успехов на новых рубежах! И они обязательно будут!
А у клуба впереди — новый этап развития, который, я в этом уверен, пройдет не менее успешно уже с новым руководством», — написал Никитин.
- 21 июля 2023
-
15:55
-
15:41
-
15:40
-
15:32
-
15:20
-
15:17
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:43
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
14:12
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:51
-
13:40
-
13:40
-
13:28
-
13:26
-
13:09
-
13:05
-
13:04
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:30