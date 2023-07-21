Губернатор Нижегородской области сообщил об уходе Равиля Измайлова из «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём официальном телеграм-канале сообщил об уходе Равиля Измайлова с поста генерального директора «Пари Нижний Новгород».

«Равиль Измайлов покидает «Пари НН». На посту генерального директора он проделал гигантскую работу. Менеджменту под его руководством удалось существенно улучшить финансовую и хозяйственную устойчивость клуба. Выросли доходы. Более того, клуб смог закрыть долги предшественников.

Уникальный кейс для нашего футбола – привлечение крупного титульного партнёра, что позволило существенно снизить нагрузку на бюджет региона.

Конечно, профессиональный клуб оценивают по игровым результатам – и под руководством Равиля они были достигнуты. Нам удалось выйти в РПЛ, закрепиться и, несмотря на форс-мажорные обстоятельства прошедшего сезона, сохранить место в элите.

Работа Равиля по достоинству оценена как болельщиками, так и профессиональным сообществом.

Но пришло время двигаться дальше. Искренне благодарен Равилю и его команде за работу! Это было здорово! Желаю удачи и успехов на новых рубежах! И они обязательно будут!

А у клуба впереди — новый этап развития, который, я в этом уверен, пройдет не менее успешно уже с новым руководством», — написал Никитин.