Ловчев — о форварде «Спартака» Соболеве: ему надо стать ответственнее

Бывший футболист Евгений Ловчев дал оценку роли 26-летнего нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в предстоящем сезоне.

«Сколько забьёт Соболев? У него хорошая результативность в последние три сезона — не забивал меньше 15 за сезон во всех турнирах. Хороший показатель, но сезон для него будет важен и тем, что надо становиться лидером, который ответственен за результат.

Нельзя распыляться на споры с судьями и соперниками. Цель — голы, результат. Соболеву надо это почувствовать, стать ответственнее. Он не сам по себе. Для него как форварда существует только одно доказательство — голы и победы твоей команды. Хорошо бы, чтобы он забил свои 14–15 голов, но в чемпионате», — написал Ловчев у себя в телеграм-канале.