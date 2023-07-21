Ловчев — о форварде «Спартака» Соболеве: ему надо стать ответственнее
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Бывший футболист Евгений Ловчев дал оценку роли 26-летнего нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в предстоящем сезоне.
«Сколько забьёт Соболев? У него хорошая результативность в последние три сезона — не забивал меньше 15 за сезон во всех турнирах. Хороший показатель, но сезон для него будет важен и тем, что надо становиться лидером, который ответственен за результат.
Нельзя распыляться на споры с судьями и соперниками. Цель — голы, результат. Соболеву надо это почувствовать, стать ответственнее. Он не сам по себе. Для него как форварда существует только одно доказательство — голы и победы твоей команды. Хорошо бы, чтобы он забил свои 14–15 голов, но в чемпионате», — написал Ловчев у себя в телеграм-канале.
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