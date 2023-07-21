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Чемпионат мира по футболу 2034 года может пройти в Казахстане и Узбекистане

Глава Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов хочет провести в стране чемпионат мира по футболу 2034 года. Об этом сообщает Championat.Asia.

По информации источника, проведение мирового первенства планируется организовать совместно с Узбекистаном. Это стало возможным благодаря выходу отношений этих стран на новый уровень за счёт проведения ряда товарищеских матчей между их национальными командами и клубами.

Также 20 июля прошёл саммит с участием официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии. На нём были рассмотрены возможности организации международных турниров разных возрастных групп.

На встрече стороны подчеркнули важность улучшения инфраструктуры, так как для региона имеет большое значение успех каждой из футбольных ассоциаций.