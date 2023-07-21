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Ловчев объяснил, почему чемпионом РПЛ в новом сезоне станет «Зенит»

Ловчев объяснил, почему чемпионом РПЛ в новом сезоне станет «Зенит»
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Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской интриге в РПЛ в следующем сезоне, заявив, что чемпионом вновь станет санкт-петербургский «Зенит». Экс-футболист отметил работу генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева.

«Кто станет чемпионом? «Зенит». То, кого «Зенит» покупает в последние годы, заставляет предположить, что в клубе есть некая система поиска качественных иностранцев — за ними следят не только в тот момент, когда начинает подгорать и те, кто есть, уходят. Тут надо отдать должное Александру Медведеву, с которым появилась система», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

«Зенит» выиграл чемпионат России пять раз подряд. Всё это время командой руководит главный тренер Сергей Семак.

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