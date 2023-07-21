Нигматуллин: хочется верить, что другие клубы смогут вклиниться в борьбу с «Зенитом»

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил расклады перед предстоящим сезоном Российской Премьер-Лиги.

«В матче за Суперкубок тот же ЦСКА заявил свои претензии на борьбу за самые высокие места. Армейцы выглядели лучше, чем «Зенит». Главное выдержать стабильность. Понятно, что у «Зенита» другие возможности — более мощные в финансовом плане, состав, который может выдерживать сезон. Хочется верить, что другие команды смогут вклиниться в борьбу. Чемпионат становится менее интересным, когда всё предрешено заранее», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом РПЛ стал питерский «Зенит» в пятый раз подряд.