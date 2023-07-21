Ловчев предположил, сколько голов Дзюба забьёт в новом сезоне РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев предположил, сколько голов в новом сезоне РПЛ забьёт нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба. Также экс-футболист назвал претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата России.
«Кто станет лучшим бомбардиром? Если Малком останется, то он. Второй кандидат — Промес.
Сколько голов забьёт Дзюба? К Артёму будет серьёзное внимание, понятно, как ему противостоять. Эффект новизны прошёл, к нему будут серьёзно относиться. Но 10 голов за чемпионат он забьёт», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
В прошлом сезоне 34-летний Дзюба сыграл за «Локомотив» 11 матчей в РПЛ, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Форвард присоединился к железнодорожникам по ходу сезона, подписав контракт на правах свободного агента.
- 21 июля 2023
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