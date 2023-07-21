Источник: полузащитник «Краснодара» Кади Боржес не сыграет с «Динамо»

27-летний бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес не примет участия в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», сообщает Sport24.

По информации источника, бразильский легионер ещё не набрал оптимальную форму и должен полностью восстановиться к следующей игре «Краснодара».

Напомним, сегодня, 21 июля, состоится стартовая игра 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым.

Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.