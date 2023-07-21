Источник: полузащитник «Краснодара» Кади Боржес не сыграет с «Динамо»
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27-летний бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес не примет участия в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», сообщает Sport24.
По информации источника, бразильский легионер ещё не набрал оптимальную форму и должен полностью восстановиться к следующей игре «Краснодара».
Напомним, сегодня, 21 июля, состоится стартовая игра 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым.
Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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