Полузащитник «Зенита» Вендел прилетит в Санкт-Петербург 23 или 24 июля — Алейшо

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел прилетит в Санкт-Петербург 23 или 24 июля. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Вендел вылетел в Россию вместе со своим агентом, отметив, что игрок команды должен быть в расположении клуба по контракту.
Вендел задержался в отпуске на несколько недель. Сообщалось, что у футболиста скончались несколько родственников. Также поступала информация, что полузащитник хочет покинуть «Зенит», а его агент вылетел в Санкт-Петербург, чтобы убедить руководство продать игрока бразильскому «Фламенго».
Завтра, 22 июля, «Зенит» на выезде сыграет в первом матче РПЛ сезона-2023/2024. Петербуржцы встретятся с «Пари Нижний Новгород».
- 21 июля 2023
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:44
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:41
-
15:40
-
15:32
-
15:20
-
15:17
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:43