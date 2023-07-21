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Полузащитник «Зенита» Вендел прилетит в Санкт-Петербург 23 или 24 июля — Алейшо

Полузащитник «Зенита» Вендел прилетит в Санкт-Петербург 23 или 24 июля — Алейшо
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел прилетит в Санкт-Петербург 23 или 24 июля. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Вендел вылетел в Россию вместе со своим агентом, отметив, что игрок команды должен быть в расположении клуба по контракту.

Вендел задержался в отпуске на несколько недель. Сообщалось, что у футболиста скончались несколько родственников. Также поступала информация, что полузащитник хочет покинуть «Зенит», а его агент вылетел в Санкт-Петербург, чтобы убедить руководство продать игрока бразильскому «Фламенго».

Завтра, 22 июля, «Зенит» на выезде сыграет в первом матче РПЛ сезона-2023/2024. Петербуржцы встретятся с «Пари Нижний Новгород».

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