Владимир Гранат: жду, что с Личкой «Динамо» будет показывать более открытый и яркий футбол

Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 21 июля. Начало игры — в 19:00 мск.

«Хотелось бы, чтобы матч открытия сезона задал тон всему чемпионату, тем более играют две интересные команды — «Динамо» и «Краснодар». У динамовцев новый тренер — Марцел Личка, и при нём «Оренбург» показывал классный футбол. А так как в «Динамо» исполнители сильнее, я жду, что с этим тренером команда будет показывать более открытый и яркий футбол.

Первые два тура покажут, как хорошо готово «Динамо» к новому сезону — не стоит сильно обращать внимание на предсезонные матчи», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.