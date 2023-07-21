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«Сатурн» переименован в «Леон Сатурн»

«Сатурн» переименован в «Леон Сатурн»
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Букмекерская компания «Леон» стала титульным партнёром футбольного клуба «Сатурн», который выступает в группе 3 дивизиона «Б» Леон Второй лиги. Начиная с нового сезона, клуб будет называться «Леон Сатурн». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«С огромным удовольствием сообщаем о пролонгации договора с нашими друзьями и партнёрами — БК «Леон». Новое соглашение будет включать больше опций и совместных активностей, что сделает наше сотрудничество более взаимовыгодным и будет нацелено на то, чтобы удовлетворить запросы наших болельщиков. Надеемся, наше партнёрство с БК «Леон» будет и дальше расширяться и станет ещё более плодотворным, что позволит ФК «Леон Сатурн» продолжать развиваться и ставить амбициозные задачи», — сказал директор клуба Роман Широков.

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