«Аль-Наср», «Аль-Иттифак» и «Фулхэм» хотят подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Бейи

29-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи, скорее всего, покинет стан «красных дьяволов» в летнее трансферное окно. К футболисту проявляют сильный интерес множество клубов, среди которых «Аль-Наср», «Аль-Иттифак» и «Фулхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Бейи примет решение по поводу своего следующего клуба уже в ближайшее время, так как он должен покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. «Аль-Наср» уже связался и представителями игрока по возможному переходу. «Фулхэм» и «Аль-Иттифак» пока уточняют финансовую сторону сделки.

Прошедший сезон Бейи провёл во французской Лиге 1 за «Марсель». Защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт ивуарийца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.