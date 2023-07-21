Тен Хаг: Магуайр очень важен для «Манчестер Юнайтед», мы уважаем его

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о роли и важности защитника манкунианцев Гарри Магуайра для команды.
«Мы уважаем Гарри Магуайра – он очень важен для этого состава игроков, для этой команды в целом. И, знаете, на его позицию у нас уже есть четыре центральных защитника, и он в их числе.
Мы говорили по поводу стабильности и плотности состава и понимаем, что не можем пройти весь сезон с одними и теми же 11 игроками, потому я очень рад, что у нас есть четыре очень сильных центральных защитника», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Напомним, ранее Гарри Магуайр был лишён капитанской повязки по решению главного тренера команды Эрика тен Хага. На фоне этого усилились слухи о вероятном уходе английского футболиста из стана «красных дьяволов» этим летом. В игроке были заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и лондонский «Челси».
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