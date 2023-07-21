Джикия: операцию делал в России. В матче с «Нефтчи» рискнул выйти без маски, но всё хорошо

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём состоянии, а также о том, как прошла операция на нос.
«Хорошо ли сейчас всё с носом после операции? Сейчас да. В матче с «Нефтчи» чуть рискнул, вышел без маски, но, в принципе, всё хорошо. Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли мне в дальнейшем отказаться от маски», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».
Напомним, ранее капитан «Спартака» перенёс операцию на нос и какое-то время играл и тренировался в специальной защитной маске.
18 июля «Спартак» уверенно обыграл азербайджанский «Нефтчи» со счётом 2:0. Для команды Гильермо Абаскаля этот матч стал последним товарищеским в рамках предсезонной подготовки. Следующую встречу красно-белые проведут уже в рамках Российской Премьер-Лиги — 23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.
- 21 июля 2023
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