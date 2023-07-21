Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: операцию делал в России. В матче с «Нефтчи» рискнул выйти без маски, но всё хорошо

Джикия: операцию делал в России. В матче с «Нефтчи» рискнул выйти без маски, но всё хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём состоянии, а также о том, как прошла операция на нос.

«Хорошо ли сейчас всё с носом после операции? Сейчас да. В матче с «Нефтчи» чуть рискнул, вышел без маски, но, в принципе, всё хорошо. Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли мне в дальнейшем отказаться от маски», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, ранее капитан «Спартака» перенёс операцию на нос и какое-то время играл и тренировался в специальной защитной маске.

18 июля «Спартак» уверенно обыграл азербайджанский «Нефтчи» со счётом 2:0. Для команды Гильермо Абаскаля этот матч стал последним товарищеским в рамках предсезонной подготовки. Следующую встречу красно-белые проведут уже в рамках Российской Премьер-Лиги — 23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

Материалы по теме
Капитан «Спартака» Джикия высказался о матче с «Оренбургом» в первом туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023