Джикия: операцию делал в России. В матче с «Нефтчи» рискнул выйти без маски, но всё хорошо

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём состоянии, а также о том, как прошла операция на нос.

«Хорошо ли сейчас всё с носом после операции? Сейчас да. В матче с «Нефтчи» чуть рискнул, вышел без маски, но, в принципе, всё хорошо. Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли мне в дальнейшем отказаться от маски», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, ранее капитан «Спартака» перенёс операцию на нос и какое-то время играл и тренировался в специальной защитной маске.

18 июля «Спартак» уверенно обыграл азербайджанский «Нефтчи» со счётом 2:0. Для команды Гильермо Абаскаля этот матч стал последним товарищеским в рамках предсезонной подготовки. Следующую встречу красно-белые проведут уже в рамках Российской Премьер-Лиги — 23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.