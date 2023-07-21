Эдуард Мор: над всеми тренерами из клубов топ-8 РПЛ уже висит тень Черчесова

Бывший футболист Эдуард Мор высказался об отставке российского тренера Станислава Черчесова из венгерского «Ференцвароша».
«Здесь нужно понимать главную вещь, что «Ференцварош» в принципе заточен под то, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Для них это мечта. И я так понимаю, что руководство клуба и болельщики считают, что чемпионами Венгрии они могут стать в принципе с любым тренером, это для них не проблема. Самое главное – участие в Лиге чемпионов. Для этого и брали Черчесова. И у него была вторая попытка – и не получилось. Ну и, конечно, такое домашнее поражение от такого клуба — это больно, что говорить. Неожиданно, что так проиграли, но в последующей отставке я не вижу ничего удивительного.
Вернётся ли Черчесов в РПЛ в ближайшее время? Не сомневаюсь в этом. С одной стороны, я расстроился из-за этого увольнения, потому что сейчас немного у нас тренеров и игроков за границей, приятно за ними следить, наблюдать. Но, с другой стороны, я немножко соскучился по Станиславу Саламовичу, хочется увидеть его в нашем чемпионате, и я не сомневаюсь, что он вернётся. Так что сейчас, после его отставки, над всеми тренерами из клубов топ-8 или даже топ-10 уже волей-неволей висит тень Черчесова. И у всех этих специалистов есть мотивация работать ещё лучше, потому что, как только что-то пойдёт не так, Станислав Саламович сразу может кого-то заменить», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
- 21 июля 2023
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