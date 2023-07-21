Ахметов: клуб, в который никогда не пошёл бы? На данный момент — «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, в какой клуб Российской Премьер-Лиги никогда не перешёл бы.
«Есть ли клуб, в который никогда не пошёл бы? На данный момент — «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда: никто не знает, что будет завтра», — приводит слова Ахметова Sport24.
25-летний Ахметов перешёл в «Краснодар» летом прошлого года на правах свободного агента из ЦСКА. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за краснодарцев 40 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Ильзат выступал за ЦСКА с июля 2018 года до июля 2022 года, после чего перешёл в стан «быков».
«Краснодар» в сезоне-2022/2023 во второй раз в своей истории дошёл до финала Кубка России, однако не смог выиграть свой первый трофей, проиграв московскому ЦСКА. В чемпионате страны краснодарцы заняли шестое место.
- 21 июля 2023
-
19:02
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:50
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:18
-
18:15
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:41
-
17:35
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:44
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:11