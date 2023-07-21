Ахметов: клуб, в который никогда не пошёл бы? На данный момент — «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, в какой клуб Российской Премьер-Лиги никогда не перешёл бы.

«Есть ли клуб, в который никогда не пошёл бы? На данный момент — «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда: никто не знает, что будет завтра», — приводит слова Ахметова Sport24.

25-летний Ахметов перешёл в «Краснодар» летом прошлого года на правах свободного агента из ЦСКА. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за краснодарцев 40 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Ильзат выступал за ЦСКА с июля 2018 года до июля 2022 года, после чего перешёл в стан «быков».

«Краснодар» в сезоне-2022/2023 во второй раз в своей истории дошёл до финала Кубка России, однако не смог выиграть свой первый трофей, проиграв московскому ЦСКА. В чемпионате страны краснодарцы заняли шестое место.