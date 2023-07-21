Нидерланды раскритиковали организацию женского ЧМ. Игроки тренируются на нефутбольном поле

В женской сборной Нидерландов выступили с критикой организации чемпионата мира — 2023. В национальной команде возмущены условиями тренировок в Новой Зеландии. Об этом сообщил Reuters.

«Когда мы прибыли сюда в среду, я подумал: «Ну и что это теперь? Мы не будем тренироваться на этом». Ранее мы высказывали опасения по поводу крикетного поля, нам кое-что обещали, и теперь мы очень разочарованы и злы. Мы не удовлетворены.

Мы хотим провести хороший первый матч с Португалией здесь, мы хотим провести отличную подготовку, провести топ-турнир, и мы также считаем себя топ-командой. Это не подходит. Это соответствует дилетантизму высшего порядка.

Если упасть на него коленом или плечом, то могут возникнуть проблемы. Если переходить с газона на такое поле, это также вредно для мышц и сухожилий, которые и так находятся в напряжении. Какие-то упражнения мы можем делать на этом поле, но играть 11 на 11 — нет», — сказал главный тренер сборной Нидерландов Андрис Йонкер.

Нидерландская футбольная ассоциация (KNVB) заявила, что они выразили обеспокоенность ФИФА, когда совершили два инспекционных визита в октябре и феврале, и им пообещали, что жёсткое поле для крикета будет убрано после сезона к тому времени, когда нидерландская команда прибудет в Новую Зеландию.