Ловчев: Медина — хороший игрок, но 10–12 голов за сезон в «Спартаке» он не забьёт

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением, как проявит себя в «Спартаке» Хесус Медина, и предположил, сколько голов парагвайский полузащитник сумеет забить за сезон.

«Как в «Спартаке» проявит себя Медина? Мячей 10–12 он не забьёт. Но он хороший игрок, умеет в пас. Плюс в «Спартаке», уверен, ему будет интереснее играть — атака у красно-белых более разнообразна, чем в ЦСКА. Медина будет игроком основного состава», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, Хесус Медина перешёл в московский «Спартак» 10 июля, заключив контракт до конца июня 2026 года. Этот переход стал первым прямым трансфером из ЦСКА в «Спартак» за 29 лет. Предыдущий подобный трансфер был совершён в 1994 году.