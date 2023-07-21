Главный тренер «Балтики» Игнашевич: надеюсь, что усиления ещё будут
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о состоянии команды перед стартом Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Специалист выразил надежду на усиление состава до закрытия летнего трансферного окна.
«Если Роберто Фернандес приехал во время сезона в Боливии, то Анхело Энрикес три недели работал самостоятельно, Александр Жиров уже набрал оптимальные кондиции. Состояние разное, но в ближайших матчах у всех будет возможность проявить себя. Время до закрытия трансферного окна ещё есть, поэтому надеюсь, что усиления ещё будут», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».
В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Балтика» на выезде сыграет с «Сочи» в воскресенье, 23 июля. Начало встречи — в 20:00 мск.
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