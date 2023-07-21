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Ловчев поделился прогнозом на матчи 1-го тура РПЛ

Ловчев поделился прогнозом на матчи 1-го тура РПЛ
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, 21 июля начнётся новый сезон РПЛ. В этот день сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Остальные игры 1-го тура пройдут 22–23 июля.

«Динамо» — «Краснодар» — 2:0
«Урал» — ЦСКА — 1:1
«Пари НН» — «Зенит» — 1:2
“Локо» — «Рубин» — 1:0
«Ахмат» — «Крылья» — 2:0
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
«Сочи» — «Балтика» — 1:0
«Ростов» — «Факел» — 2:1», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.

Участие в чемпионате примут 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи.

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