Ловчев поделился прогнозом на матчи 1-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, 21 июля начнётся новый сезон РПЛ. В этот день сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Остальные игры 1-го тура пройдут 22–23 июля.

«Динамо» — «Краснодар» — 2:0

«Урал» — ЦСКА — 1:1

«Пари НН» — «Зенит» — 1:2

“Локо» — «Рубин» — 1:0

«Ахмат» — «Крылья» — 2:0

«Спартак» — «Оренбург» — 2:0

«Сочи» — «Балтика» — 1:0

«Ростов» — «Факел» — 2:1», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.

Участие в чемпионате примут 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи.