Непомнящий: «Зениту» точно будет сложнее, бразильцы не будут на своём прежнем уровне

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, чего ждёт от следующего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Зениту» точно будет сложнее в том числе из-за того, что не только ЦСКА будет пытаться составить конкуренцию питерцам. Кажется, ребята из Бразилии не будут играть на своём прежнем уровне. Во-первых, по сезону они впервые столкнутся с сопротивлением, с которым раньше не сталкивались. Во-вторых, мы видим, что зенитовцы потихоньку начинают немного истерично реагировать на судейские решения. В Суперкубке Карасёв допустил возникновение плотной жёсткой борьбы, на которую армейцы реагировали спокойно, а зенитовцы показали своё не самое лучшее психологическое состояние», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.
- 21 июля 2023
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