Французский «Марсель» подписал контракт с нападающим сборной Габона Пьером-Эмериком Обамеянгом, получившим статус свободного агента. Соглашения действует до 2025 года с опцией продления ещё на год, сообщает пресс-служба провансальского клуба.
Являясь воспитанником «Милана», Пьер-Эмерик Обамеянг начал профессиональную карьеру во французской лиге, где он последовательно играл за «Дижон», «Лилль», «Монако», а затем «Сент-Этьен», за который он забил 41 гол в 97 играх. В частности, он выиграл с «зелёными» Кубок Лиги в 2013 году, и тогда же он получил приз Марка-Вивьена Фоэ как лучший африканский игрок чемпионата Франции.
В 2013 году форвард подписал контракт с «Боруссией Дортмунд». За четыре с половиной сезона, проведенных в немецком клубе, габонец забил 141 гол и отдал 36 результативных передач. Он был признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2015/2016, лучшим бомбардиром чемпионата в 2016/2017 и по сей день остается лучшим иностранным бомбардиром в истории «шмелей». В список наград Пьер-Эмерик добавил два Суперкубка и Кубок Германии.
Зимой 2018 года он перешёл в «Арсенал». За четырех года нападающий забил за «канониров» 92 гола, выиграв Кубок Англии и завоевав титул лучшего бомбардира Премьер-лиги в сезоне-2018/2019). Пьер-Эмерик Обамеянг успел выиграть чемпионат Испании в составе «Барселоны» в 2022 году, и летом того же года перебрался в «Челси».
Пьер-Эмерик Обамеянг также является лучшим бомбардиром в истории сборной Габона с 30 забитыми мячами. Он становился лучшим африканским игроком в 2015 году и стабильно входил в символическую сборную лучших африканских футболистов на протяжение почти целого десятилетия (2011 – 2020).
- 21 июля 2023
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