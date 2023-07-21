Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Краснодар»: Жоау Батчи сделал счёт разгромным

«Динамо» — «Краснодар»: Жоау Батчи сделал счёт разгромным
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток матча прозвучал в 19:00 по московскому времени. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
1 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 28'   0:2 Черников – 36'   0:3 Батчи – 53'   1:3 Смолов – 61'

На 27-й минуте встречи нападающий Джон Кордоба открыл счёт в матче и вывел «Краснодар» вперёд. После грубой ошибки защитника московской команды Роберто Фернандеса Эдуард Сперцян совершил перехват и отдал голевую передачу на Кордобу, который реализовал свой момент. На 35-й минуте матча Александр Черников удвоил преимущество гостей в матче — 0:2. После второго тайма на 53-й минуте Жоау Батчи сделал счёт в матче разгромным — 0:3.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023