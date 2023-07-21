Мор: с большим оптимизмом смотрю на перспективы «Спартака» в борьбе за самые высокие места

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о контрольном матче «Спартак» — «Нефтчи». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Встреча состоялась 18 июля.

«Я был на матче с «Нефтчи» и получил незабываемый заряд эмоций. Пришли болельщики, пели песни, это было очень классно, этого не хватает. А если говорить непосредственно о футболе, то на меня «Спартак» произвёл сильное впечатление. Именно в этой игре команда выглядела очень хорошо во всех планах. Команда была уже такая лёгкая, но в то же время мощная, хорошо двигались, хорошо работали с мячом. Видно, что футболисты друг друга уже понимают. Понятно, что «Нефтчи» — не самый сильный соперник, но я видел их игру против «Фенербахче», где они очень плотно оборонялись и не давали сопернику ничего создавать. А «Спартак» их просто разрывал. И что мне больше всего понравилось: под Промесом на месте левой восьмёрки, где обычно играет Зобнин, вышел Мозес. А сам Зобнин играл справа в полузащите. И они с Промесом выглядели просто великолепно. Такое ощущение, что с детства играли вместе – и им этого не хватало. Просто шикарно! Плюс при поддержке Хлусевича, который бегал туда-сюда, им помогал. Справа также был очень креативен Зиньковский, такая атака была мощной.

Чего пока нельзя сказать об обороне? Да, тот же Дуарте, наряду, кстати, с Мелёшиным, провели не лучший свой матч. А они, по идее, должны с «Оренбургом» сыграть на позициях Соболева и Джикии, которые пропустят матч из-за дисквалификации. Так что в этих местах у «Спартака» могут быть определённые сложности. Дуарте, например, проигрывал борьбу нападающему «Нефтчи» в первом тайме, а Джикия после перерыве и его «съел». Так что, каким перспективным ни был бы Дуарте, Джикия сейчас гораздо сильнее. А Мелёшин, хоть и забил гол, но ему надо ещё добавлять. Хотя, по сравнению с прошлой осенью, он очень окреп, тогда был юношей, юниором, а стал мужчиной, полноценным атлетом, который никому не уступает. Но, повторюсь, надо участвовать больше в игре, больше соприкасаться с мячом. Это я всё к тому говорю, что с большим оптимизмом смотрю на перспективы «Спартака» в борьбе за самые высокие места», — приводит слова Мора «РБ Спорт».