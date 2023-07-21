«Лацио» подписал Кастельяноса, оформившего покер в ворота «Реала»

После успешного сезона в аренде за «Жирону» аргентинский нападающий Валентин Кастельянос покинул «Нью-Йорк» и перешёл в «Лацио». Пресс-служба римлян объявила о подписании контракта с аргентинцем.
Напомним, в прошлом сезоне Кастельянос забил 14 голов в чемпионате Испании, включая покер в ворота «Реала». Также на счету нападающего одна результативная передача в 37 играх за «Жирону».
Итальянские СМИ сообщают, что форвард обошёлся «Лацио» в сумму около € 15 млн. Срок действия контракта не разглашается. Кастельянос добавит конкуренции команде Маурицио Сарри, которой предстоит сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.
«Я очень рад новому вызову в своей карьере, я готов отдать всё за эту футболку. До скорой встречи, фанаты», — написал 24-летний Кастельянос на своей странице в соцсетях.
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