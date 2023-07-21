В «Пари Нижний Новгород» рассказали о задаче клуба на новый сезон РПЛ
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Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов рассказал о задаче клуба на сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.
«Мы в прошлом году говорили о том, что наша цель — занять с восьмого по десятое место. Она никак не меняется из-за смены руководства. Задача — быть в десятке, и очень хочется её выполнить», — приводит слова Кондратова ТАСС.
Сегодня, 21 июля, в клубе объявили о смене генерального директора. Вместо Равиля Измайлова на эту должность был назначен заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится завтра, 22 июля. Начало игры — в 15:15 мск.
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