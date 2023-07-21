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Динамо — Краснодар 1:3, результат матча 1-го тура РПЛ 21 июля

«Краснодар» уверенно обыграл «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги
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Сегодня, 21 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток матча прозвучал в 19:00 по московскому времени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте встречи нападающий Джон Кордоба открыл счёт в матче и вывел «Краснодар» вперёд. После грубой ошибки защитника московской команды Роберто Фернандеса Эдуард Сперцян совершил перехват и отдал голевую передачу на Кордобу, который реализовал свой момент. На 35-й минуте матча Александр Черников после передачи Кордобы удвоил преимущество гостей в матче — 0:2. После второго тайма на 53-й минуте Жоау Батчи сделал счёт в матче разгромным — 0:3. На 61-й минуте матча Фёдор Смолов отыграл один мяч и установил окончательный счёт в матче – 1:3.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит». Следующий матч в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» проведёт 29 июля с «Крыльями Советов», а «Краснодар» 30 июля – с «Сочи».

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'   0:2 Черников – 35'   0:3 Батчи – 53'   1:3 Смолов – 61'
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