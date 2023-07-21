«Краснодар» в среднем забивает 2,4 гола за матч с начала года, это второй показатель в РПЛ

«Краснодар», переигравший в стартовом туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» со счётом 3:1, в среднем забивает 2,4 гола за матч в чемпионате России с начала года. Это второй показатель в РПЛ после московского «Локомотива» (2,6), сообщает Opta Sports.

Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан.

На 27-й минуте встречи нападающий Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперёд. После грубой ошибки защитника московской команды Роберто Фернандеса Эдуард Сперцян совершил перехват и отдал голевую передачу на Кордобу, который реализовал свой момент. На 35-й минуте матча Александр Черников после передачи Кордобы удвоил преимущество гостей в матче — 0:2. После второго тайма на 53-й минуте Жоау Батчи сделал счёт в матче разгромным — 0:3. На 61-й минуте матча Фёдор Смолов отыграл один один мяч и установил окончательный счёт в матче – 1:3.