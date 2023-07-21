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Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о поражении от «Краснодара»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о поражении от «Краснодара»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Краснодаром» (1:3).

«Результатом мы не удовлетворены, но видно, что в команде ещё игровые связи не налажены. Перерыв был короткий, будем следить за результатами, пожелаем команде удачи», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

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