Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о поражении от «Краснодара»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Краснодаром» (1:3).

«Результатом мы не удовлетворены, но видно, что в команде ещё игровые связи не налажены. Перерыв был короткий, будем следить за результатами, пожелаем команде удачи», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».