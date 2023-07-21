Гендиректор «Динамо» Пивоваров: поддерживаем решение сделать Бальбуэну капитаном

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что в руководстве поддержали решение тренерского штаба сделать капитаном Фабиана Бальбуэну.

«Выборы капитана — внутреннее дело команды. Думаю, у Бальбуэны есть лидерские качества. Многим игрокам команды в прошлом сезоне этих качеств не хватало. Решение правильное, мы его поддерживаем», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее стало известно, что защитник Бальбуэна стал новым капитаном «Динамо». Бальбуэна вернулся из аренды в «Коринтиансе», где провёл прошлый сезон. 31-летний парагваец уже исполнял обязанности капитана «Динамо» в сезоне-2021/2022. После этого Бальбуэна воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с российской командой.

В прошлом сезоне, когда Бальбуэны не было в «Динамо», капитанскую повязку чаще других надевал полузащитник Даниил Фомин, который теперь станет одним из ассистентов парагвайца. Также подменять нового капитана будут вратарь Антон Шунин, защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Фёдор Смолов.