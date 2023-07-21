В «Динамо» опровергли интерес к защитнику «Атлетико Минейро» Рубенсу

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи об интересе бело-голубых к защитнику «Атлетико Минейро» Рубенсу.

«У нас нет интереса к защитнику «Атлетико Минейро» Рубенсу», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» сделало «Атлетико Минейро» предложение в размере € 5 млн по Рубенсу. Также говорилось, что в прошлом году московская команда уже общалась с «Атлетико» по поводу трансфера бразильского футболиста.

В сезоне-2022/2023 Рубенс провёл 33 матча за «Атлетико Минейро» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.