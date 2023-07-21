Стартовый матч нового сезона РПЛ «Динамо» — «Краснодар» посетили 9612 зрителей

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Краснодар» одержал победу со счётом 3:1. На московском стадионе присутствовали 9612 зрителей.

В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».