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Член совдира «Динамо» Гафин: первый блин комом для штаба Лички. Пропустили глупые голы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал исход матча с «Краснодаром».

«Неудовлетворительный результат. Первый блин комом для нового тренерского штаба. Пропустили три глупых гола. Сами не забили свои моменты. Футбол казался несколько авантюрным сегодня», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан.

В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.