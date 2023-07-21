Член совдира «Динамо» Гафин: первый блин комом для штаба Лички. Пропустили глупые голы
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал исход матча с «Краснодаром».
«Неудовлетворительный результат. Первый блин комом для нового тренерского штаба. Пропустили три глупых гола. Сами не забили свои моменты. Футбол казался несколько авантюрным сегодня», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан.
В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.
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