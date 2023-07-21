Гафин: раз Захарян в «Динамо», значит, предложения по нему недостаточны

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ситуации с возможным уходом из команды Арсена Захаряна.

«Цифры комментировать не буду. Раз Арсен сегодня играет в составе «Динамо», значит, предложения, которые нам поступали, недостаточны для того, чтобы он куда-то ушёл», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее об интересе к Захаряну со стороны «Фейеноорда» сообщали нидерландские СМИ. Сообщалось, что клуб может сделать «Динамо» предложение в размере € 8 млн за 20-летнего полузащитника, чей контракт с российской командой рассчитан до лета 2024 года. Ранее в «Фейеноорде» подтвердили, что следят за 20-летним российским полузащитником, но отметили, что не делали по нему предложений.