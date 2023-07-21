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Ирландская футболистка не пожала руку сопернице, а после матча пошла выяснять отношения

Ирландская футболистка не пожала руку сопернице, а после матча пошла выяснять отношения
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Нападающая женской сборной Ирландии Руэша Литтлджон отказалась пожать руку австралийской звезде Кейтлин Фард во время приветствия соперниц перед началом матча чемпионата мира.

Вначале Литтлджон намеренно отказалась пожать руку Фард, продемонстрировав явное неуважение. Момент активно обсуждался в соцсетях. История получила развитие, поскольку после финального свистка футболистки остались на поле и ирландка пыталась приблизиться к Кейтлин – её сдержали партнёры.

Матч Австралия – Ирландия закончился со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти забила австралийка Стефани Кэтли. Австралийки возглавили группу B с тремя очками в активе, ирландки занимают последнее место. В параллельном матче сборные Канады и Нигерии сыграли вничью, набрав по одному очку.

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