С начала прошлого сезона РПЛ «Краснодар» забил 12 голов из-за пределов штрафной

«Краснодар» в матче с московским «Динамо» забил два гола дальними ударами. С учётом прошлого сезона Российской Премьер-Лиги, в активе «быков» 12 мячей, забитых ударами из-за пределов штрафной, лучший результат в чемпионате наравне с «Зенитом», сообщает Opta Sports.
Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан.
В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
- 21 июля 2023
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