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Смолов: я голосовал за Бальбуэну в качестве капитана. Решение принял Личка

Смолов: я голосовал за Бальбуэну в качестве капитана. Решение принял Личка
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, как проходили выборы нового капитана.

«У нас было командное голосование. Марцел принимал своё собственное решение на фоне голосования в том числе. Я голосовал за Фабиана.

Как происходило? Писали количество игроков, которые потенциально могут быть капитаном», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее стало известно, что защитник Бальбуэна стал новым капитаном «Динамо». Бальбуэна вернулся из аренды в «Коринтиансе», где провёл прошлый сезон. 31-летний парагваец уже исполнял обязанности капитана «Динамо» в сезоне-2021/2022. После этого Бальбуэна воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с российской командой.

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