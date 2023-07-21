Фабиан Бальбуэна высказался о своей роли капитана в «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о своей роли капитана команды.

«После капитанской повязки ничего не изменилось. Я здесь, чтобы работать и помогать команде. У нас в команде много лидеров: Смолов, Фомин, Шунин, Паршивлюк. Любой может быть лидером. Главное — результат», — передаёт слова Бальбуэны корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 1-го тура нового сезона чемпионата России «Динамо» уступило «Краснодару» — 1:3. В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».