Бальбуэна: если бы не хотел вернуться в «Динамо», я бы здесь не стоял

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, что решение о возвращении в клуб не вызвало никаких проблем.

«Если бы я не хотел вернуться в «Динамо», то я бы здесь не стоял. Никаких проблем не было», — передаёт слова Бальбуэны корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее стало известно, что защитник Бальбуэна стал новым капитаном «Динамо». Бальбуэна вернулся из аренды в «Коринтиансе», где провёл прошлый сезон. 31-летний парагваец уже исполнял обязанности капитана «Динамо» в сезоне-2021/2022. После этого Бальбуэна воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с российской командой.

В прошлом сезоне, когда Бальбуэны не было в «Динамо», капитанскую повязку чаще других надевал полузащитник Даниил Фомин, который теперь станет одним из ассистентов парагвайца. Также подменять нового капитана будут вратарь Антон Шунин, защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Фёдор Смолов.