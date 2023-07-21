Бальбуэна: если бы не хотел вернуться в «Динамо», я бы здесь не стоял

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, что решение о возвращении в клуб не вызвало никаких проблем.
«Если бы я не хотел вернуться в «Динамо», то я бы здесь не стоял. Никаких проблем не было», — передаёт слова Бальбуэны корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее стало известно, что защитник Бальбуэна стал новым капитаном «Динамо». Бальбуэна вернулся из аренды в «Коринтиансе», где провёл прошлый сезон. 31-летний парагваец уже исполнял обязанности капитана «Динамо» в сезоне-2021/2022. После этого Бальбуэна воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с российской командой.
В прошлом сезоне, когда Бальбуэны не было в «Динамо», капитанскую повязку чаще других надевал полузащитник Даниил Фомин, который теперь станет одним из ассистентов парагвайца. Также подменять нового капитана будут вратарь Антон Шунин, защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Фёдор Смолов.
- 21 июля 2023
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