Сафонов: если «Краснодар» всегда будет играть как с «Динамо», то нам не нужны усиления

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал исход матча с московским «Динамо».

«Мы сегодня прекрасно играли. Если мы будем играть, как сегодня, то нам никаких усилений не надо.

В 1-м туре можно что-то загадывать. Мы всегда играем на победу. О возможностях залезть куда-то повыше можно говорить, когда пройдёт часть сезона. Будет понятно, кто сверху и внизу таблицы», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан.

В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.