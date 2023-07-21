Сафонов: мы понимаем, что делаем на поле. У нас не хаотичный футбол, у нас есть мысль

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об игре «быков». В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 3:1.

«Мы тренируемся, пришёл новый тренер. Было тяжело, потому что нужно вкатываться. У многих ребят есть языковой барьер, и немногие понимают, что от них требуется.

Думаю, после полугода можно сказать, что вся команда понимает, что мы делаем на поле. У нас не какие-то хаотичные действия, а целенаправленный футбол. У нас есть мысль, которую мы ведём с первой секунды матча и до конца», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».