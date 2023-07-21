Даниил Фомин высказался о поражении «Динамо» от «Краснодара»
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).
«Мы пропустили голы после ошибок — это повлияло на игру. Они начали низко обороняться и быстро убегать. Когда ведёшь в счёте, проще играть», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов
Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан. В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.
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