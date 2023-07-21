Фомин: был разочарован решением сделать Бальбуэну капитаном, но уважаю его

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о выборе защитника Фабиана Бальбуэны капитаном команды.

«Не буду говорить, за кого голосовал. В команде было голосование. Потом тренер принял решение, назначив Бальбуэну. Как отреагировал? Был разочарован, но я понимаю это решение. Я его уважаю. Я хочу, чтобы «Динамо» побеждало в любом случае.

Раз тренер выбрал Бальбуэну, наверное, он имел на это право. Как решилось, что будет новый капитан? Тренер сказал, что будет голосование. Он говорил, кто больше всех получит голосов. В голосовании победил Бальбуэна? Нет. Какая разница, кто победил в голосовании? Решение остаётся за тренером. Он его принял — мы это уважаем», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В матче 1-го тура нового сезона чемпионата России «Динамо» уступило «Краснодару» — 1:3.