Фомин: для меня было большой честью быть капитаном «Динамо». Старался быть достойным

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о выборе защитника Фабиана Бальбуэны капитаном команды.

«Я был разочарован, что меня лишили капитанской повязки. Разговора не было. Для меня было большой честью и привилегией быть капитаном. Я старался выкладываться максимально и быть достойным капитаном.

Что входит в капитанские обязанности Бальбуэны? Ещё прошло мало времени. У каждого свой характер и свои плюсы и минусы. Он капитан своей сборной и лидер, поэтому мы поддерживаем его. Я подошёл к нему и сказал, что всё в порядке. Ты — капитан, и двигаемся дальше», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В матче 1-го тура нового сезона чемпионата России «Динамо» уступило «Краснодару» — 1:3.